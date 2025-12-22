落語家の三遊亭好楽と弟子の錦笑亭満堂が２２日、都内で舞台「ウチの師匠がつまらない」（来年１月１６〜２５日まで、東京・池袋シアターグリーン）の取材会を行った。満堂が師匠・好楽とのエピソードをしたためた同名エッセー集を舞台化。満堂役を渡辺裕太が、好楽役を佐藤正宏が演じる。満堂と好楽は舞台に出演しないが、満堂はプロデューサーに名を連ね、好楽はアフタートークに登場する（４公演）。満堂にとって舞台化は