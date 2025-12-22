ドライバーの飛距離を決める3大要素といえば、ボール初速・打ち出し角・スピン量。その中でもっとも注目したのは「ボール初速」で、理由は多くのアマチュアが「思い切り振っているつもりなのに、なかなか初速が上がらない」という壁にぶつかっている。そんな「飛ばない悩み」を抱えるゴルファーにこそ試してほしいのが新たに登場したシャフト「Wave」。軽量帯ながらも、インパクトに向けて一気にしなり戻