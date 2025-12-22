株式会社ファミリーマートは、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである｢『あなた』のうれしい｣の一環として、これからチャレンジする新領域やコラボレーションなどの発表の場｢FamilyMart FEST.2025(以下、ファミフェス2025)｣を開催! ｢次のファミマのチャレンジ｣である｢あそべるコンビニ｣像をお披露目する場として開催する｢ファミフェス2025｣をご紹介します。 あのキャラクターと