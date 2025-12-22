北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、自民党と日本維新の会の与党プロジェクトチーム（PT）で維新側共同座長を務める前原誠司氏は22日、延伸ルートは2026年中に決めたいとの意向を示した。京都市内で記者団の取材に答えた。両党は、現行計画を含む8パターンでの再検討を決めている。前原氏は、各省庁から財務省への予算要求のある来年夏か、予算編成のある来年末をめどにルートを決めたいとした。「時間をかければよ