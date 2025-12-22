日本フランチャイズチェーン協会が２２日発表した１１月の全国コンビニエンスストアの売上高（既存店ベース）は、前年同月比２・４％増の９５０９億円で、９か月連続のプラスだった。米国発祥の大型セール「ブラックフライデー（黒字の金曜日）」にちなんだ販売促進が売り上げを押し上げた。客１人当たりの購入額は３・７％増の７４８円となり、１１か月連続で前年を上回った。商品別では、ライブチケットや商品券などの「サ