私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。しかし家族関係は次第に上手くいかなくなります。リョウタは、離婚しない代わりにもう何の期待もしない。私たちの関係を「家族」から「家族ごっこ」に切り替えよう、と言い出しました。子どもたちを苦しませてしまった私とリョウタは、再婚するにはお互い未熟だったのでしょう。結局離婚することになり、引っ越し準備の手伝いに妹