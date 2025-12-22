山形市によりますと、22日の午後0時3分ごろ、山形県山形市下宝沢地内の路上でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには住宅や公民館も...山形市下宝沢でクマ目撃市は注意呼びかけ 市は注意をよびかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■12月のクマ目撃情報など（山形市） 12月22日（月曜）午後0時3分頃大字下宝沢地内の路上にてクマ1頭を目撃12月13日（土曜）午前7時35分頃前田町地内の路上にてクマ1頭を目