お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」の制作スタッフを称賛した。番組はABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された。塙は「M−1のスタッフが凄い。愛情が、漫才とか、日テレとは大違い。ABC、愛してるね。エンタメが演者ファースト」と、毒を混ぜながらも制作局に賛辞を送った。18年から審査員を務