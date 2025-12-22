気象台は、午後3時7分に、なだれ注意報を斜里町、清里町、小清水町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・斜里町、清里町、小清水町に発表（雪崩注意報） 22日15:07時点網走、紋別地方では、23日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■紋別市□なだれ注意報23日にかけて注意■斜里町□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■清里町□なだれ注意報【発表】23日にかけて