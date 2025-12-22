熊本市で昨年、飲酒運転のうえ、バックで高速走行して女性２人を死傷させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などに問われた元ホストクラブ従業員松本岳被告（２５）の控訴審判決が２２日、福岡高裁であった。岡部豪裁判長は「危険運転」の成立を認め、懲役１２年とした１審・熊本地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。判決によると、松本被告は昨年６月１５日未明、酒気を帯びて軽乗用車を運転して