第45回大阪国際女子マラソン（来年1月25日、ヤンマースタジアム長居発着）の記者会見が22日、大阪市内で行われた。愛知・名古屋2026アジア競技大会日本代表選手選考を兼ね、27年秋に開催予定のロス五輪日本代表選考レース「MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）」の出場権を争う戦いになる。同日に招待選手が発表され、松田瑞生（ダイハツ）、上杉真穂（東京メトロ）、西村美月（天満屋）、伊沢奈々花（スターツ）、初