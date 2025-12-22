落語家錦笑亭満堂（41）が22日、東京・池之端しのぶ亭で、師匠の三遊亭好楽（79）との師弟関係を描いた舞台「ウチの師匠がつまらない」（26年1月16〜25日、東京・池袋シアターグリーン）の取材会を行った。満堂による同名著書を舞台化した作品で、好楽もアフタートークに出演予定。今年を振り返り、満堂は毎日放送（MBS）の福島暢啓アナウンサーと組む漫才コンビについて触れ「M−1に参加したんですが、負けちゃった。昨日もM−1を