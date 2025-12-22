日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が２２日、自身のインスタグラムを更新。この日、米大リーグ・ホワイトソックス入りが決まった同学年のヤクルト・村上宗隆内野手（２５）にエールを送った。初々しい丸刈り姿の高校時代の２ショットとともに「村上！がんばれ！おれもがんばるぜ！」と綴った。コメント欄などでは「同学年で、良きライバルで、良き友だちって素敵な関係だね」、「どちらも日本を代表する選手！これからも日本