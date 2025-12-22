俳優の藤原竜也（43）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。子どもについて語った。13年に一般女性と結婚。16年に誕生した第1子は現在9歳。「何かを犠牲にしても子どもとの時間を一緒にいたい」と語ると、MCの山崎育三郎（39）から「最高のパパじゃないですか。どんなパパなんですか？」と聞かれ、「もうね…、すごい、おバカパパ」と答えた。「先日、芝居で上海公演に行きまして。もう、『子ど