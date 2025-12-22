ＴＶプロデューサーのデーブ・スペクター氏が２２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ホワイトソックスと契約した村上宗隆内野手（ヤクルト）に言及した。ポスティングシステムでＭＬＢ球団移籍を目指していた村上が、ホワイトソックスと契約合意したと２１日（日本時間２２日）に米メディアが一斉に報道。契約は２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）とみられる。ホワイトソックスはイリノイ州シカゴが本拠地。シカゴ