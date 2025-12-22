結成１５年以内の漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で優勝したたくろうが２２日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」に電話でゲスト出演した。赤木裕ときむらバンドが組むたくろうは、２１日に行われたＭ―１決勝で見事優勝。その後は２２日朝の情報番組に出演するなど、優勝直後からずっと仕事をこなし続けているという。ナイツの土屋伸之に「ちょっとは寝れたのかな？」と聞かれると、赤木