漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」（ABC、テレビ朝日系）の決勝戦が21日生放送され、史上最多の1万1521組の中から、初めて決勝進出した「たくろう」（赤木裕・34=写真左／きむらバンド・35）が、21代目王者に輝いた。【もっと読む】M-1王者ブラックマヨネーズが不仲を経てたどり着いた場所…テレビ番組で初告白決勝戦ファーストラウンドは、ヤーレンズ、めぞん、カナメストーン（敗者復活組）、エバース、真空ジェシカ