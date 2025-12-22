【北欧通貨】クローナ高基調継続も、今週は様子見ムード 先週のスウェーデン国立銀行（リクスバンク）金融政策会合で市場予想通り２会合連続の据え置きを発表したスウェーデン。今年対ドルで大きく買われているクローナは今月９．２２７を付けており、クローナ高基調が継続しているが、クリスマスを前にいったん動きが抑えられておりドルやウクローナ高圏でもみ合いが続く。 対