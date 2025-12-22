女優の吉永小百合（80）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今年11月に公開した主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治）の撮影中に、骨折していたことを明かした。司会の黒柳徹子「肋骨をお折りになったんですって？」と質問。吉永は「富士山で撮影したんですけど」と切り出し、「どうしても富士山っていうのは午後からガスってしまう。そうすると映像によくないので