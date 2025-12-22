名古屋市役所で定例記者会見に臨む広沢一郎市長＝22日午前名古屋市の広沢一郎市長は22日の定例記者会見で、自民党と日本維新の会が進める副首都構想を巡り、特別区を前提としないのであれば「名古屋市は副首都になるのにふさわしい都市だと考えている」と意欲を示した。構想は、大規模災害時の首都機能の代替や経済圏域の形成が狙い。広沢市長は名古屋市について、高速道路や空港が利用できる利便性などを挙げ、副首都としての