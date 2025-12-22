いいか、バカなまねは絶対にするんじゃねーぞ！――。冬休み中の未成年者を狙う児童買春を防ごうと、プロレスラーの蝶野正洋さんを起用した東京都の啓発動画が好評だ。１８日にユーチューブで公開し、再生数は４日間で２７万回を突破。２２日からは東京・歌舞伎町の一角「トー横」付近の大型ビジョンでの放映も始めた。動画は３０秒。蝶野さんは冒頭から黒いサングラスを光らせ、〈未成年から性を買うことは、犯罪だってわかっ