モデルの藤井夏恋（29）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「IDon'tLikeMondays.」のボーカル、YU（36）との新婚旅行ショットを披露した。「#honeymoon」とつづった藤井。夫婦で仮面を付けたミステリアスなショットをアップした。藤井は2024年12月5日、YUとの結婚を発表していた。ファンからは「素敵すぎる」「かっこいい夫婦」「エレガントで最高」「こんな夫婦憧れる」「仮面舞踏会みた