女優吉永小百合（80）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。公開中の最新主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の撮影中に肋骨（ろっこつ）を骨折していたと語った。吉永は同作で登山家の田部井淳子さんを演じた。骨折したのは昨年富士山で撮影していた時のことで、吉永は「どうしても富士山は午後からガスってしまうんです。そうすると映像によくないから朝早く撮影しましょうと