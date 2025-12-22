JR東日本は、50歳以上限定の会員サービス「大人の休日倶楽部」会員向けに、2025年度第3回「大人の休日倶楽部パス」の発売を開始しました。利用期間は2026年1月19日（月）から1月31日（土）までの連続する5日間。JR東日本全線などが乗り放題になるこのパスは、「えきねっと」で購入すると窓口価格より1,000円お得になるほか、限定のグリーン車用パスも選択可能です。冬の温泉旅行やグルメ旅に最適なこのきっぷの詳細を紹介します。