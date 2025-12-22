サクラメント・キングス vs ヒューストン・ロケッツ日付：2025年12月22日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 125 - 124 ヒューストン・ロケッツ NBAのサクラメント・キングス対ヒューストン・ロケッツがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリード