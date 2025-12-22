22日15時現在の日経平均株価は前週末比908.96円（1.84％）高の5万416.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は803、値下がりは743、変わらずは54。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を223.28円押し上げている。次いで東エレク が200.55円、ＳＢＧ が165.46円、ファストリ が78.62円、ファナック が54.32円と続く。 マイナス寄与度は12.03円の押し下げでテルモ がトップ。以下、任天堂 が11.03