中国SNSの微博（ウェイボー）で22日、卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）の再婚・妊娠に関するワードがトレンド上位に浮上した。福原さんは女性セブンの独占取材に応じ、一般男性のAさんと再婚し、第3子を妊娠中であることを明らかにした。福原さんは2016年に台湾の卓球選手の江宏傑さんと結婚し、翌年に長女を、19年に長男を出産。その後、江さんとの泥沼離婚騒動を経て21年に離婚した。Aさんとの交際が正式に