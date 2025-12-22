大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが22日（月）、仙波こころ（17）と荻野明花（18）が入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 荻野は現在、下北沢成徳高校在学中で、高さとパワーを活かした攻撃力が持ち味とする178cmのアウトサイドヒッターだ。2023年のJOC東京都代表として出場し優勝に貢献、オリンピック有望選手にも選出された。2025年の春高バレー