株式会社丸井は、男子日本代表で大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪に所属する髙橋藍の、初のポップアップショップを有楽町マルイにて開催することを発表した。 2026年1月16日（金）から2月8日（日）の期間に、有楽町マルイの7Fイベントスペースで行われる今回のポップアップでは、髙橋の歴代所属チームのユニフォームなどの展示や、初開催を