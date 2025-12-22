政府は全国の国公私立大学に対し、企業が資金・人材・技術を供与して学位授与にも関与する専門教育課程「契約学科」の設置を促す。人工知能（ＡＩ）や半導体といった戦略領域で高度人材を育成し、卒業後は提携企業への就職も可能とする。２０２７年度に第１弾の設置を目指す方針。政府は、２５年度補正予算に関連費用１０３億円を計上した。１０億円を上限に、契約学科の設置に必要な費用の３分の２を大学に補助する。理系大