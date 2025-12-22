町田啓太（35）が22日、都内で行われた「ボートレース2026新CM発表会」に登壇し、ファーストサマーウイカ（35）、生瀬勝久（65）らと意気込みを語った。ボートレースCMで初めて「教官」を主人公にした新シリーズ「ゼロからプロへマチダ教官物語」で熱血教官マチダ役を演じている。「今度の主役は俺だ」という“主役宣言”のせりふを振り返り「なかなか言えない恥ずかしいせりふも堂々と言わせていただき、大変うれしかった」と笑