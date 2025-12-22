女優吉永小百合（80）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。出演料の交渉について語る場面があった。番組では、吉永が独立直後に出演した1981年（昭56）の放送回をVTRで振り返った。映像の中で吉永は、独立の経緯について「30も半ば過ぎて、『はい』と『いいえ』を自分の意思できちっと言えるようにならないと。せっかく自分の人生だからと思って」と説明。出演料の交渉を自分で務めていることについても