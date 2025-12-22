Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「薄さ3cm」 と「真冬でも1枚で完結」。この2つが両立するなんて、信じられるでしょうか？ それが今回、私が確かめたかったテーマです。自他ともに認める極度の寒がりで、羽毛布団＋毛布が手放せない私。宇宙服素材「エアロゲル」を採用したという、この「INFINITY WARM」掛け布団1枚で、凍え