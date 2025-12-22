■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）12/18、NYダウ＋65ドル高、47,951ドル2）12/19、NYダウ＋183ドル高、48,134ドル【前回は】相場展望12月18日号米国株: 人工知能（AI)・半導体関連株に「たそがれ」到来か中国株: 景気先行き懸念高まり⇒解決は、住宅価格下げ止まり策が第一日本株: ハウテク株売りに、個人投資家の税金対策の売りが重なる●2．米国株：CPI改善で1月利下げ観測強まる、クリスマス・損益通算の売り圧