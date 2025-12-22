風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用した発電では、気象条件によって発電できない時間帯も生じるため、余剰エネルギーを貯蔵するシステムと組み合わせることが重要です。近年は、大量の二酸化炭素を用いて余剰エネルギーを貯蔵する「CO2バッテリー」が実用化されつつあり、Googleも主要データセンターへの展開を計画しています。CO2 Batteries That Store Grid Energy Take Off Globally - IEEE Spectrumhttps://spectrum.