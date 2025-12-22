吉本興業が運営する動画配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の番組内容などを紹介するＹｏｕＴｕｂｅの再生回数が累計２億回を超えたことが２２日、分かった。松本人志が学歴について語るショート動画は１２６０万回、ベッキーとの対談は１０３６万回だった。ＹｏｕＴｕｂｅは１０月２４日に開設し、チャンネル登録者数は３９万人で、動画は９０本。主に「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の配信内容についてダイジェストで紹介する。有料