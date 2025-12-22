女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２３日に、第６２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の家で働いている間に、銀二郎（寛一郎）が松野家を訪ねてくる。勘右衛門（小日向文世）、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）に、かつて逃げ出したことを謝罪する。さらに