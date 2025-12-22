H3ロケット8号機の打ち上げが失敗したことを、文部科学省が明らかにしました。H3ロケット8号機はきょう午前、地上から打ち上げられましたが、宇宙空間に入った後、軌道に乗せるために使われる「第2弾エンジン」が早期に停止し、予定していた軌道に乗ることができなかったということです。