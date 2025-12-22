タイとカンボジアの国境地帯で再び激化している軍事衝突をめぐり、ASEAN＝東南アジア諸国連合は22日、緊張緩和に向けた臨時の外相会合を開いています。ASEANとしては停戦を求めるとみられますが、両国が歩み寄れるかは不透明です。ASEANの外相らを集めた特別会合は、議長国マレーシアの首都クアラルンプールで22日に始まり、紛争の当事国であるタイとカンボジアの外相も出席しています。会合に先立ち、マレーシアのアンワル首相はS