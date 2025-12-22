お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」のこぼれ話を語った。18年の第14回大会から、8年連続の審査員で、すっかりおなじみとなった。芸人たちを審査するだけに、自分たちも合間合間の感想に話術が問われる。ところが塙は「1個後悔してるのが…」と、トークで触れ忘れたネタがあったという。それは