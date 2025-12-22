映画界最高の栄誉とされる米アカデミー賞授賞式が、2029年からYouTubeで独占配信されることが分かった。アカデミー賞は1976年以来半世紀近くに渡ってABCテレビと放映権契約を結んできたが、これにより地上波での放送は終焉（しゅうえん）となる。契約条件は明らかにされていないが、少なくとも2033年まで5年間継続される見通しだという。授賞式だけでなく、レッドカーペットやアフターパーティー「ガバナーズ・ボウル」の模様など