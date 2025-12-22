スペイン3部のグアダラハラに所属するボルハ・ディアスがSNSを中心に話題になっているようだ。英『THE Sun』が報じている。同選手が話題になったきっかけは16日に行われたコパ・デル・レイ、ラウンド32のバルセロナ戦だ。グアダラハラは0-2でバルセロナに負けてしまったが、この試合を見ていたファンは、35歳MFボルハ・ディアスに注目したという。その理由は同選手の容姿がレアル・マドリードやパリ・サンジェルマンなどでプレイし