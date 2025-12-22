エヴァートン指揮官デイビッド・モイーズはアーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスを称賛した。英『METRO』が報じている。両者はウェストハム時代に一緒に仕事をしており、モイーズにとってライスは教え子の1人だ。そんな教え子とプレミアリーグ第17節で激突したが、同監督は「ティム（イロエグブナム）は本当に良いプレイをしたと思う。彼はある意味おそらく世界最高のミッドフィールダーと対戦し、本当に良い仕