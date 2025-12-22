トラベロカは、au PAYと連携したポイント還元キャンペーンを12月1日から31日まで実施している。期間中、トラベロカでの決済にau PAY（ネット支払い）を利用し、1回あたりの支払い金額が5,000円以上（税込）の場合、200円ごとにPontaポイントを最大10％還元する。対象は全てのau PAYユーザーで、トラベロカ上の全商品が対象となる。トラベロカ発行クーポンとの併用はできない。ポイント還元は、ベースポイント0.5％分を除き2,000ポ