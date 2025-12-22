中日は２２日、来季の新外国人としてアルベルト・アブレウ投手（３０）＝レッズ３Ａ＝を獲得したと発表した。西武に在籍していた２４年シーズン以来、２年ぶりのＮＰＢ復帰となる。守護神の松山につなぐセットアッパーとして期待される右腕は「この素晴らしい中日ドラゴンズのチームでプレーするチャンスをいただき、光栄であり心から感謝いたします。また選手としてさらなる成長できる機会を得られたことを大変うれしく思います