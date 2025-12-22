元「モーニング娘。」で女優の久住小春（３３）が２２日に自身のＳＮＳを更新。久住はインスタグラムに「大ハイトーンずーーーと白銀にしてみたくて、色んな予定調整して、今までで一番明るい色にしました金髪はパーソナルカラー的に合わないから、白っぽいラベンダーをいれた透明感なハイトーンに」とコメントし、黒髪からガラリと変化したヘアカラーをアップ。「お気に入りハイトーンにした後、薬局でいつも応援してま