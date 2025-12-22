鹿島アントラーズは22日、同クラブのユースに所属するFW吉田湊海、DF元砂晏翔仁ウデンバの2名と、プロ契約を締結したことを発表した。吉田は2008年7月15日生まれの現在17歳。神奈川県出身で、FC多摩ジュニアユースを経て、鹿島のユースに入団した。身長は172センチ、体重は72キロ。鹿島は同選手の特徴について、「スピードとフィジカル能力、得点感覚に優れたストライカー。高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグ2025 EAST