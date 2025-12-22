長く高止まりしていた新米に値下げの動きです。アイリスグループは、ホームセンターや通販サイトで販売する新米の4商品をあすから値下げすると発表しました。4270円で販売していた5キロのブレンド米を3980円に下げ、購入時の数量制限は当面設けないとしています。値下げについてアイリスは「新米が流通しているなかでも、米の小売価格の高止まりが続いている状況を踏まえ、安定した価格で購入できるよう行った」としています。コメ