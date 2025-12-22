22日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット8号機について文部科学省は「打ち上げは失敗した」と明らかにしました。文部科学省は予定した軌道に日本版GPS衛星と呼ばれる準天頂衛星システム「みちびき5号機」を投入できなかったことから「打ち上げは失敗した」と判断し、原因究明のための対策本部を設置しました。H3ロケット8号機は当初、今月7日の打ち上げを予定していましたが、搭載機器の確認が必要と