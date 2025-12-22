人気ラーメンチェーン「一番軒」は、2026年1月6日（火）から、期間限定商品「麻辣豚骨ラーメン」を販売する。※文中価格は全て税込表記創業者・三木規翔が21歳から9年間、ラーメン修行に励み、30歳で13坪15席のーメン店を開業したことで始まった「一番軒」。「納得できないスープの日は営業しない」というこだわりがかつて話題になり、さらなる味の探求のため、九州博多で1年半の「無給修行」を敢行したこともあるという。その後、